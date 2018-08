Depremde hayat kurtaracak 25 saniye

Resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem felaketinin yıldönümünde hayat kurtarıcı bir erken uyarı sistemi geliştirildi. Uzmanlar büyük İstanbul depreminin yakın gelecekte olacağını söylerken Türkiye’deki toplam bina stoğunun 1.2 milyonunun depreme dayanıksız olduğu biliniyor. Bu da depreme karşı daha geniş çaplı önlemleriun alınmasının önemini gösteriyor.

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin düzenlediği ‘2017-7 Tepe, Yeni Fikir' yarışmasında ödül alan ve halen doktora yaptığı üniversitede çalışmalarını sürdüren 7TP Bilişim’in kurucusu Alper Göknar, Türkiye'de ilk, dünyada sayılı olan, erişilebilir, yaygın, bilimsel testten geçmiş 7TP Deprem Erken Uyarı Sistemi ve Uygulaması'nı kullanıma hazır hale getirdiklerini açıkladı. 7TP Deprem Erken Uyarı Sistemi, fay hatları üzerinde kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit ediyor. Mobil uygulama üzerinden kullanıcıların cep telefonlarına alarm gönderiliyor. Uyarı, yıkıcı ikinci dalga gelmeden 25 saniyeye kadar zaman kazandırıyor.

İSTANBUL’DA 480 BİN BİNA ZARAR GÖRECEK

Marmara Depremi'nin 19'uncu yıldönümünde Türkiye'nin yine deprem gerçeğiyle yüzleştiğini hatırlatan Alper Göknar Türkiye'nin yüzölçümü olarak yüzde 92’sinin, nüfus yoğunluğu olarak ise yüzde 95’inin deprem kuşağında yer aldığını vurgulayarak “Kentsel dönüşümü tamamlanmamış binalardan yaklaşık 480 bini 20 milyon nüfuslu megakentimiz İstanbul'da yer alıyor. 480 bin binanın depreme dayanıklı olmadığı bir şehirde, olası bir deprem için en iyimser senaryoda bile 10 binlerce can kaybı öngörülüyor. Her ne kadar son yıllarda artan bir hızla sorunlu bina stoğunu yenilesek bile, bu güne kadar yenilenen bina sayısı henüz 80 ile 100 bin arasında. Bu binalara belki her gün giriyor, içeride bulunuyor hatta yaşıyoruz” diye konuştu. Bu öngörüden hareketle depremi önceden haber verebilecek bir sistem ve bu veriyi milyonlara ulaştıracak bir uygulama oluşturma amacıyla harekete geçtiklerini anlatan Göknar, şöyle devam etti:

İSTASYONLAR KURULDU

İnovasyon ödüllü 7TP deprem erken uyarı sistemiyle Kuzey Anadolu Fayının Marmara'ya kıyı olan yaklaşık 200 km'lik hattı boyunca Mudanya-Çınarcık-Yalova hattından başlayarak; Adalar – Büyükçekmece, Tekirdağ , Şarköy kıyı şeridi boyunca en yüksek riskli bölgelerde hassas ve gelişmiş P-Dalgası algılama sensör istasyonları kurduk. İstasyonlarımızı güvenli alanlarda, sürekli gözetim altında ve fay hatları üzerinde inşaa ettik. İhtiyaca göre fiber, uydu-net, veya GSM hatları üzerinden, en az 2 farklı bağlantı ile ana sunuculara kesintisiz bilgi gönderiyoruz. Her türlü elektrik kesintisine karşı jeneratör ve UPS'lerle enerji sürekliliğini sağlıyoruz. İstasyonlarda kullandığımız sensörler, Dünya'da en gelişmiş P-dalgası algılama sensörleridir. ”

17 Ağustos depreminin yaşandığı 03.02 sattinde ugulamının akıllı cep telefonlarından indirilmeye başlanacağını anlatan Göknar uygulamanın “Sevdiklerim nerede?” özelliğiyle de kullanıcıların oluşturdukları gruplarla deprem sırasında ailesinin ya da arkadaşlarının nerede ve ne durumda olduklarını görebileceğini söyledi. Deprem Erken Uyarı Sistemi istasyon ağını çok yakında Bursa, Çanakkale, Manisa, Aydın, İzmir ve Bodrum'a, ilerleyen dönemde ise yurt dışına kadar genişletmeyi hedeflediklerini anlattı.