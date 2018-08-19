Doları bozdurdu sadaka kutusunu götürdü!

İstanbul'da çekilen bir görüntü bu kadarına da pes artık dedirtti. Dolardaki yükselişin tavan yaptığı tarihte herkesin gözü döviz kuru tabelalarında iken döviz bürosunda işlem yaptıran bir kişi sadaka kutusunu kaşla göz arası çaldı.

Olay geçtiğimiz hafta İstanbul'un en yoğun semtlerinden biri olan Aksaray'da meydana geldi. Döviz bürosuna giren şahıs elindeki dövizi bozdurmak çalışanlara verdi. Hırsız veznenin önünde bulunan sadaka kutusunu önce el çabukluğu ile aşağıya aldı. Dövizini bozdurduktan sonra ise eline aldığı parayı saydı. Yüzsüz hırsız çalışanların gözlerinden kaçırdığını düşündüğü sadaka kutusunu hızlı bir hamle ile alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.