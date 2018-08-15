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Emekli maaşlarında son dakika gelişmesi! Emekli aylıklarının ödeneceği tarih belli oldu

Bayrama sayılı günler kala emekliler maaşların bayram öncesi ödenip ödenmeyeceğini merak ediyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, emekli maaşı ödemeleri 18 Ağustos Cumartesi bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi de bankalardan alınabilecek.

android-time 19:25 15 Ağustos 2018
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Emekli maaşlarında son dakika gelişmesi! Emekli aylıklarının ödeneceği tarih belli oldu
Bayrama sayılı günler kala emekliler maaşların bayram öncesi ödenip ödenmeyeceğini merak ediyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, emekli maaşı ödemeleri 18 Ağustos Cumartesi bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi de bankalardan alınabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarının 18 Ağustos’tan itibaren ATM’lerden, 20 Ağustos’ta da bankalardan ödeneceğini bildirdi.

SGK’dan yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos’tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos’ta bankalardan ödenecek” ifadesi kullanıldı. AA

Son güncelleme: android-time 04:1516.08.2018
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