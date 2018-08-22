Engelli vatandaş, bayramlaşmaya giderken trafik kazasında öldü

Gaziantep'te, minibüsün çarptığı akülü motosikleti kullanan bedensel engelli 78 yaşındaki Mustafa Uğur, feci kazada yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Ahmet T., gözaltına alındı.

Şahinbey İlçesi Yeşilvadi Mahallesi’nde meydana gelen kazada; Ahmet T. yönetimindeki yolcu minibüsü, yolda önünde ilerleyen Mustafa Uğur’un kullandığı engelli motosikletine arkadan çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan ve 112 ambulansıyla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Uğur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yakınları ile bayramlaşmaya giderken kazada can veren engelli Mustafa Uğur’un naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Minibüs sürücüsü Ahmet T.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uğur'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.