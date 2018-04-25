Ünlü anket firmasının başkanından şok Erdoğan tahmini!

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran tahminini açıkladı. Bayrakçı, “Erdoğan birinci turda en yüksek oyunu alacak. O da hiçbir şekilde yüzde 51 olmuyor” dedi ve şu tespiti yaptı: Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın aday olduğu seçimde bile ilk turda yüzde 51 alabildi. Şimdi karşısında CHP’nin adayı ve Akşener gibi dişli rakipler var.

Bu iş kafa kafaya biter” diyerek 16 Nisan referandumunun sonucunu referandumdan önce bilen SONAR'ın patronu Hakan Bayrakçı, 24 Haziran seçimi için de iddialı konuştu. Bayrakçı'ya göre Tayyip Erdoğan'ın ne birinci turda, ne de ikinci turda yüzde 51'i bulma ihtimali yok!… Tabii ikinci bir Ekmeleddin vakası yaşanmazsa! İşte o röportaj:

– 24 Haziran'da Türkiye baskın seçime gidiyor. Bu seçimde sandıktan ne çıkacağından önce, seçmenin tavrını sormak istiyorum size. Çok çok erken bir baskın seçime seçmenin yaklaşımı, tavrı ne olur?

Bu iktidarın uzunca zamandır tırnak içinde; “Ben yaptım oldu” yaklaşımı var. Bu bir anlamda Tek Adam rejiminin de dolaylı tarifidir. Seçimi böyle iki ay gibi bir süreye almaları aslına bakarsanız muhalefete bir gramlık bile saygı gösterilmediğinin ortaya konulmasıdır. Evet bunu biliyoruz diyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı muhalefete asla saygı göstermiyor. Hatta çoğu zaman önemsemiyor bile. Ama bu kadar erken bir seçime çok da fazla diyecek bir şey kalmıyor. İki ayda siz muhtarı seçemezsiniz! Geçin kim aday olacak tartışmalarını, adamın matbaa işleri bile 3-4 gün sürer. Bir muhtar adayının bile sahaya çıkmak için en az 15 güne ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu hiç güzel olmadı açıkçası. Yakışık almadı.

– Ama iktidar cephesinden yapılan ilk açıklamalar Cumhurbaşkanının büyük risk aldığı yönünde. Katılıyor musunuz?

Aslında iktidar kazanacağına emin. Seçimi de olağan, sıradan, rutin bir şey gibi görüyorlar. Ama ben Tayyip Erdoğan'ın 16 yıl sonra ilk defa bu seçimde mağlup edilebileceğini düşünenlerdenim. Tayyip Bey ilk turda yüzde 50'yi geçemez! Ama bir şartla… Benim aylardır tarif ettiğim bir senaryo var. Detaylarda değişiklikler olabilir, ama ana hatlarıyla o senaryo uygulanırsa Tayyip Bey ilk turda yüzde 50'yi geçemez, ikinci turda da çok zorlanır.

– Nedir o senaryo?

O senaryo şu: Bir; CHP'nin her kesimden oy alabilecek bir adayı seçmesi. İki; Saadet ve İYİ Parti'nin mutlaka seçim ittifakı yapması. Yani bir İYİ Parti-CHP değil, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi değil. Birinci turdan sonra kim Tayyip Erdoğan'la birlikte finale kalmışsa, o kişiler 15 gün sonraki (8 Temmuz) seçim için hükümet modeli üzerinde bir plan yaparlar ve dönüp ya Meral Akşener, ya da CHP'nin adayı finale kalmışsa, o Saadet Partisi de dahil olmak üzere bütün muhalefete iktidar paylaşımlarından, koalisyon hazırlıklarından söz ederler.

– Meral Akşener güçlü bir aday mı sizce?

Çok güçlü. Muazzam bir oyu var. Çünkü her şeyden önce şahsi oyu var. Bir kere kadın. Bu önemli bir avantaj. Türkiye'nin kadın siyasetçilere ihtiyacı var. Tansu Çiller bir rüzgardı, esti gitti. Devamı yok. Kadının 27'nci planda olduğu bir siyaset olabilir mi? Bakın bugünkü duruma; Meclis'in kaçta kaçı kadın?

– Peki bugünden bakınca 62 gün sonra kurulacak sandıklardan çıkacak oy oranları için öngörünüz nedir?

Bu sorunuza CHP'nin adayını bilmeden cevap vermek zor. Ama şunu söyleyebilirim; CHP eğer uygun bir aday bulursa, ki bu aday şu anda adı geçen isimlerden İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Öztürk Yılmaz olabilir. Ya da bir başka isim çıkabilir. HDP'nin de kendi adayını göstermesi kaydıyla, her ne kadar MHP, AKP'ye tam destek verecek olsa da, Tayyip Erdoğan'ın birinci turda yüzde 50'yi geçebileceğini ben hiç düşünmüyorum. Birinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 45 alsa, ki bu yüzde 44 de olabilir. Hatta yüzde 40 bile olabilir. Rakipleri de yüzde 10-15-20 diye dizilseler bile, ikinci turda Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50.5 – 51'i bulabileceğini de düşünmüyorum. 51, 52'yi karşısındaki aday bulabilir. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda ilave gelecek 6-7 puanı yok. İkinci turda o yine aldığı 44-45'ini alır. Belki 47 alır. Ama herkes de gider rakibine oy verir. Tayyip Erdoğan yüzde 47, rakibi yüzde 53 oy alabilir. Bu da sürpriz olmaz!

Yani Tayyip Erdoğan'ın oyu ilk turda kesinleşecek…

Bana göre Tayyip Erdoğan birinci turda en yüksek oyunu alacak. O da hiçbir şekilde yüzde 51 olmuyor. Zaten en zayıf adaylara karşı, yani CHP ile MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdiği seçimde bile birinci turda yüzde 51 alabildi Tayyip Erdoğan. Şimdi karşısında CHP'nin adayı ve Meral Akşener gibi dişli rakipler var. Öyle 51 çantada değil bu sefer.

– Saadet liderinin iddiası; bu seçimin kaderini kendilerinin belirleyeceği yönünde. Bu iddiaya katılıyor musunuz?

Aslında o iddiayı üç ay önce ilk defa ben attım ortaya. Ama benim söylediğimi yanlış anladılar. Ben Saadet Partisi'nin durumu, oy potansiyeli bu seçimde ciddi bir önem taşıyor demek istedim. Yani bu seçimlerde iki, üç önemli konudan bir tanesi de Saadet Partisi'nin durumudur. Çünkü Saadet Partisi'nin yaklaşık 5 puanlık filan kendi seçmeni var. Bunun 3,5-4 puanlık bölümü, barajı nasılsa geçemez diye Saadet Partisi'ne oy vermiyorlar, AKP'ye veriyorlar. Fakat bu defa Saadet Partisi, İYİ Parti ile seçim ittifakı yaparsa, “Barajı geçiyor, oyumuzu kendi partimize verelim ki Meclis'te bizim de milletvekillerimiz olsun” diyebilirler.

GÜL, ERDOĞAN'A KARŞI HERHANGİ BİR HAMLE YAPAMAZ!

– Abdullah Gül muamması da var… 11. Cumhurbaşkanı aday olur mu? Olursa ne olur?

Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'ın karşısında herhangi bir hamle yapamaz. Onun adaylığı söz konusu bile olamaz. En az 17 sebep sayabilirim size neden aday olamayacağı ile ilgili. Hani generale sormuşlar; savaşı neden kaybettin diye. Sayayım demiş ve başlamış: “Bir; cephanem bitti” demiş. “Dur!” demişler, gerisini saymaya gerek yok. Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ın o kadar çok paylaşmışlıkları var ki; rakip olarak çıktığı zaman her şeyi göze alması gerekir. Her şey dökülür ortaya. Karşılıklı birbirlerini mahvederler. O yüzden çıkamaz!

– Peki ya muhalifler yine bir çatı adayda anlaşırlarsa ne olur?

Çatı adayda sıkıntı olur. Çünkü diyelim ki birinci turda yüksek bir oy aldı. Yüzde 43 olsun mesela. Ki çatı aday için yüzde 43 güzel bir oydur. Ama HDP kendi adayını çıkaracak. HDP, MHP'li muhaliflerin desteklediği bir çatı adayı desteklemez. HDP'nin çıkaracağı aday da yüzde 8-9'un altında oy almaz. Dolayısıyla bu senaryoda Tayyip Erdoğan birinci turda yine yüzde 50,5 ile seçilebilir. Çatı aday projesi Ekmeleddin İhsanoğlu projesidir. Tayyip Erdoğan birinci turda yüzde 51 alamadığı seçimin ikinci turunda bu sefer yüzde 55 ile kazanır.

‘Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz'

– KıIıçdaroğlu aday olursa, Tayyip Erdoğan karşısında şansı nedir?

Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı makamına diğer adaylar kadar, hatta belki onlardan çok daha fazla yakışan bir isim. Ayrıca partisinin Genel Başkanı olarak o makam onun hakkı da. Ancak bu ülkede bazı konularda saplantılar, bir takım fikri sabitler var. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde Cumhur ittifakı bu konuyu deşecektir. O zaman maalesef çok kötü bir sonuç çıkar ortaya. O sonuç da benim tahminime göre şudur: CHP yine yüzde 30'un üstünde oy alamaz. En iyimser yaklaşımla yüzde 33 filan anca alır. Dolayısıyla Kemal Bey seçimi kazanamaz. O da kötü aday olduğu için değil, bu ülkedeki saçma ve yanlış kavramlar nedeniyle.