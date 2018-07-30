Erdoğan’dan büyük tırpan

18 Ağustos’ta yapılacak AKP’nin 6.Olağan Büyük Kongresi’nde büyük değişim bekleniyor. Seçim gecesi sandıktan çıkan sonucu “Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı aldık” diye değerlendiren Erdoğan, partinin en üst karar organı olan MKYK’da kapsamlı revizyona gidecek. 50 kişilik MKYK’nın yarısının değişmesi bekleniyor. 50 kişilik yeni yönetimde gençlere ağarlık verilecek. Tecrübeli isimler de korunacak

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu (yüzde 52.6) ve AKP'nin oyu (42.6) arasında 10 puanlık fark oluştu. Erdoğan da balkon konuşmasında bu farka değinerek, “Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun” diyerek değişimin işaretini verdi.

KUZU DA VAR

18 Ağustos'ta yapılacak 6. Büyük Kongrede 50 kişiden 25-30'unun değişimi öngörülüyor. Erdoğan, son iki büyük kongrede de MKYK'da değişiklikler yapmıştı. AKP'nin kurucularından olan ve son seçimde milletvekili adayı gösterilmeyen Burhan Kuzu da, halen MKYK üyesi. Kuzu'nun 18 Ağustos'taki kongrede de liste dışı kalması bekleniyor.

AKP, 2012 yılından itibaren 2 olağan 2'de olağanüstü kongre yaptı. Bazı isimler aralıksız 6 yıldır MKYK'da yer aldı. Abdülhamit Gül, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Çiğdem Karaarslan, Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Öznur Çalık ve Süleyman Soylu 4 kongrede de parti yönetimine girmeyi başaran isimler oldu.

Halen MKYK üyesi olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise, yeniden yönetime girebileceği belirtiliyor.