Esenyurt’ta “silahlı vale” operasyonu

İstanbul'da vatandaşın korkulu rüyası haline gelen ruhsatsız valelere yönelik operasyona başlandı. Esenyurt'ta yetkileri olmadığı halde alışveriş merkezlerinin çevresine kulübeler koyarak vale ücreti aldığı belirlenen kişilere polis baskın düzenlendi. Şehir en işlek noktalarını kendilerine mesken edinen ve para almak için terör estiren bu şahısların ruhsatsız silah taşıdıkları da belirlendi. Bazı noktalarda ise halen belediyeye ait 'İSPARK'ların bile bu değnekçilerin kontrolünde olduğu görülüyor.

Esenyurt Koza Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranlara gelen araç sürücülerinden, yetkileri olmadığı halde kendilerini vale olarak tanıtarak para istediği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sürücülerden 20-25 lira aldığı belirtilen 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin çeşitli suçlardan arandığı belirlenirken bir kişinin üzerinden ise ruhsatsız 2 tabanca çıktı. Çevredekiler, kendilerini vale olarak tanıtan kişilerin restoranlar önüne her 5 metrede bir vale yazılı duba koyduklarını ve kendilerinden ücret talep ettiklerini iddia etti. Dubalar ve kulübeler Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişiye ise ise zabıta para cezası kesti. ‘İSPARK’LAR BİLE VALELERİN KONTROLÜNDE! Çoğu zaman vatandaşlardan, ‘para vermezseniz aracınızın başına her şey gelebilir’ şeklinde tehditlerle zorla para alan değnekçiler, şehrin en işlek yerlerini kendilerine mesken edinmiş durumda. İstanbul’un finans merkezi konumundaki Maslak bu yerlerin başında geliyor. Öyle ki, bu bölgedeki İSPARK’a ait otopark alanları bile valelerin kontrolünde… Aynı şekilde; Mecidiyeköy, Nişantaşı, Taksim, Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy gibi en yoğun ilçelerde de aynı durum gözleniyor. Vatandaşlar, bu şehir magandalarına fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, yetkililerin bu konuda duyarlı davranmalarını istiyor. İHA