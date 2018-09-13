‘Evlilik vaadiyle dolandıracaksınız’ dedi ateş etti

İstanbul Esenyurt'ta Nazım G., evlilik hazırlığı yaptığı Faslı İmane Marras'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Nazım G. Faslı kadının kendisini evlilik vaadiyle dolandıracağını söylediği öne sürüldü.

İstanbul polisini harekete geçiren olay Esenyurt Ardıçlı mahallesinde yaşandı. Nazım G., bir süredir Fas uyruklu 20 yaşındaki İmane Marras ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Düğün hazırlıkları yapan Nazım G., Marras’ın ortak arkadaşları olan Suriyeli bir gençle sevgili olduğunu öğrendi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İddialara göre, Nazım G. Faslı kadının düğünde takılacak altın ve paraları alıp kaçacağını düşünerek birlikte yaşadıkları eve gitti. Bir süre sonra Nazım G. eve çağırdığı Suriyeli gençle Faslı kadını düğünde takılacak altın ve paraları alıp kaçarak kendisini dolandırmaya çalışmakla suçlaması üzerine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üzerine Nazım G. Faslı kadına ateş etti. Açılan ateş sonucu Faslı İmane Marras olay yerinde hayatını kaybederken, Suriyeli genç ise kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Nazım G.’yi ve yaralı olan Suriyeliyi gözaltına aldı.