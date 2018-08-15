Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ve silahlarla yakalanarak gözaltına alınan 18 kişiden 7'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması, sokak suçlarının azalması için uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik olarak kentte belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Daha önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 9.5 kilo esrar, 121 kök hint keneviri, 7 uyuşturucu hap, 18 gram eroin, 26 gram ateş-buz olarak adlandırılan metamfetamin sentetik uyuşturucu, 4 terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edilen 7 bin 430 lira ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve silahlara el konulurken, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 11’i ise tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakıldı.