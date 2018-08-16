‘God Orhan’ın adamları operasyonla yakalandı

İstanbul'da gece kulübü ve bazı iş yeri sahiplerini tehdit ve darp ederek haraç aldıkları iddia edilen bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şebeke elebaşının, 1997’deki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan cezaevi isyanlarını çıkardığı iddia edilen şüphelilerle yargılanan 'God Orhan' lakaplı Orhan Kalkuz olduğu belirtildi. Kalkuz’un adamları olduğu öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Organize Polisi, özellikle Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ndeki restoran, eğlence merkezi gibi mekanlarla bazı iş adamlarından zorla para aldığı iddia edilen bir suç örgütü belirleyince çalışma başlatıldı. Şebeke üyeleri teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Haraç, yağma, yaralama, zorla senet imzalatma gibi olaylara karıştıkları iddia edilen çete üyesi 15 şüpheli tespit edildi.

ŞEBEKE ELEBAŞI CEZAEVİNDE

Polis ekipleri, şebekenin elebaşının 1997’de Metris Cezaevi’nde 5 kişinin öldürüldüğü isyan olaylarını Vedat Ergin, Ufuk Sessiz ile organize ettiği iddia edilen “God Orhan” lakaplı Orhan Kalkuz olduğunu belirledi. Halen cezaevinde olan Kalkuz’un adamları olduğu öne sürülen şüphelilerin yakalanması için önceki gün operasyon düzenlendi.

TABANCA VE SENET

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen baskında haklarında yakalama kararı olan 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 1 tabanca ve çok sayıda mermi, senet ve bazı evraklar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KORUMA OYUNU

Polisin çökerttiği çete üyelerinin, özellikle eğlence mekanlarından ‘koruma’ adına nasıl haraç aldığı da ortaya çıktı. İddiaya göre, önce bazı çete üyeleri bu eğlence mekanlarına giderek olay çıkardı. Daha sonra saldırı olayları yaşandı. Ardından diğer çete üyeleri bu mekanlara giderek, “Sizi bu adamlardan koruyacağız ama bize para ödeyeceksiniz” dedi. Daha sonra ise çetenin “Biz sizi koruyoruz” diyerek zorla para aldığı öne sürüldü.

METRİS OLAYLARININ GEÇMİŞİ

Metris Cezaevi’nde 8 Temmuz 1997’de bir tutuklunun öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada olaya karışan bazı hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkine karar verildi.

Bu durumu öğrenen sanıklar Vedat Ergin, Ufuk Sessiz, Orhan Kalkuz ve arkadaşları, sevki önlemek için ayaklanma çıkarmayı planladı.

Olay günü Vedat Ergin ve arkadaşları, karpuz verme bahanesiyle kapıyı açtırdıkları infaz koruma memurunu tabancayla rehin aldıktan sonra ele geçirdikleri anahtarlarla diğer koğuşların kapılarını açtılar ve isyanı bu şekilde başlattılar. İddiaya göre; isyanı başlatanlar, kamuoyu nezdinde sempati toplayabilmek için cezaevinde bulunan cinsel suçtan hükümlü ve tutukluları bulup öldürme planı yaptı.

İsyanda “Zeytinburnu sapığı” olarak bilinen Muhammet Demir ile Sedat Demirez, Şemsettin Demir, Feyzullah Özmen ve Kubilay Biçimciler isimli mahkumlar öldürüldü.

Olaydan sonra “Cezaevinde silahlı isyan çıkarmak”, “silahlı isyana iştirak etmek”, “6136 sayılı yasaya muhalefet”, “yağma”, “kasten yangın çıkarmak”, 5 kişiyi canavarca his saikiyle öldürmek” gibi suçlardan 235 kişi hakkında dava açılmıştı.