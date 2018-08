Ünlü gazeteci yazar Güngör Uras 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ekonomi yazarlığı ve öğretim üyeliği yapan Prof. Uras binlerce makaleye ve yazıya imza atmıştı. Son olarak Milliyet gazetesinde yazan Güngör Uras'ın hayatı hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde derledik.

Güngör Uras kimdir? Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras (d. 22 Temmuz 1933) Türk gazeteci ve yazardır. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da TED Yenişehir Koleji’nde tamamlayan Güngör Uras; 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‘Mali Şube’sinden mezun olmuş, 1988’de Boğaziçi Üniversitesi’nde doçentliğe hak kazanmış, 1994’te Marmara Üniversitesi’nde Profesör olmuştur.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 – 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı yapan Güngör Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Uras en son Dünya ve Milliyet gazetelerinde yazıyordu. Evli ve bir çocuk babasıydı.

Güngör Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10.000 civarında makale yazdı.

YAYINLARI

Halk Kredisi ve Türkiye'de Tatbiki, Ege Matbaası, Ankara 1955

Küçük Sanayiciler İçin Kooperatif, Ajans Türk Matbaası, Ankara 1965,

Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Kooperatifleri, ( Margeret Digby'den tercüme), Doğuş Matbaası, Ankara 1966

Tarım Kooperatifleri ile Devlet Arasındaki İlişki, Doğuş Matbaası, Ankara 1966

İkinci Beş Yıllık Plan Özel Sektör İçin Neler Getiriyor? Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1967

What will the Second Five car Development Plan Bring to the Private Sector, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1967

Sanayiciler İçin Teşvik Tedbirleri, Kağıt ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul 1968

Devalüasyon Öncesi ve Sonrası Ekonomik Gelişme Politikası, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1971

Recent Economic Policies in Turkey, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1971

Tarım Satış Kooperatifleri Sistemi Yoluyla Tarım Ürünleri Fiyat Destekleme Politikasının Finansmanı Sorunu, Şark Matbaası, Ankara 1971

Türkiye'de Sermaye Piyasası, Şark Matbaası, Ankara 1973

Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları, Formül Matbaası, İstanbul 1979

Borsa, Sabah Yayını 1990

Turkey, From Ten Thausand Years of Civilization to the Present ( Yılmaz Karakoyunlu ile ortak yayın) Creative Yayıncılık 1991

Ekonomide Özal’lı Yıllar (1980 – 1990) Afa Yayını 1993