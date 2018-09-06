Havada defalarca takla attı!

İstanbul Tarabya’da özel bir anaokulunda çalışan İngilizce ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yusuf Güngör'e e durağa gitmek için yolun karşısına geçeceği sırada süratli seyreden bir otomobil çarptı. Havada defalarca taklalar atan genç öğretmen kazadan yaralı olarak kurtulurken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 16 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki özel bir anaokulunda 2 buçuk yıldır İngiliz ve Görsel Sanatlar Öğretmenliği yapan Yusuf Güngör (27), akşamüstü iş yerinden ayrıldı. Evine gitmek üzere anaokulundan çıkan genç öğretmen, yolun karşısına geçerek otobüs durağa gitmek istedi. Tam karşıya geçeceği sırada süratli bir şekilde yokuş aşağıya gelen 59 PN 181 plakalı otomobilin sürücüsü Güngör'e çarptı. Çarpma sonucu havada defalarca takla atan genç öğretmen yere düşerek vücudunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, süratli bir şekilde geldiği görülen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmene çarpıyor. Öğretmen kaçmaya çalışıyor ancak aracın çarpmasıyla havalanıyor.

Kazadan yaralı olarak kurtuldu

Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğretmeni yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan öğretmenin, vücudunun çeşitli yerlerinde ezik olduğu öğrenildi. Kazadan şans eseri sadece yaralı olarak kurtulan genç öğretmen, tedavisinin ardından birkaç hafta sonra taburcu edildi.

“Gökyüzünün birkaç kez döndüğünü hatırlıyorum”

Yaşadığı kazayı anlatan Yusuf Güngör, “Yolun karşısına geçmeye çalışırken, refüje geldim. Sonrasında bir adım daha attığımda, hızlı bir şekilde gelen otomobil bana çarptı. Havada birkaç takla attığımı, daha doğrusu gökyüzünün birkaç kez döndüğünü hatırlıyorum. Yere düştüm ve acıyla bağırdım ama bir şekilde bilincim açıktı. İnsanlar yardım etmeye geldiler ve bilincimi açık tutmak için uğraştılar. Bir süre sonra ambulans geldi ve beni hastaneye götürdüler. Orada da gerekli tetkikler yapıldı, birkaç ezik ve yarayla olayı atlatmış olduk” dedi.

“Böyle bir kazadan canlı çıkmış olmama inananıyorum”

Araç tam çarptığında kendimi boşlukta hissettim. O anda galiba bir şekilde vücudun kontrolünü kaybettim. Havada dönerken şu anda yere düşecek miyim, ölecek miyim diye düşünüyordum. Takla attıktan sonraki havadaki süreç baya uzun sürüyormuş. O süreçte insan gerçekten çok şey düşünüyor. Nitekim yere ilk yapıştığım zamanda kendimi kontrol etmeye çalıştım. Hala hayatta mıyım diye test ettim. Kaza günü hastane dönüşünde kaza anı görüntüsü izlemeye çalıştım. Gerçekten baya benim için korkutucu bir durumdu. Nihayetinde böyle bir kazadan canlı çıkmış olmakta inanılmaz bir durum olmuş. Sürücü daha önceden hem hız dan hem de modifiye araç kullanmaktan ceza almış” diye konuştu.

İHA