‘Yerli ve milli’ dedi, Çin malı çıktı!

Yerli ve milli anakart ürettiği' iddiasıyla gündeme gelen Ferit Borku'nun foyası ortaya çıktı. Sözde girişimci, Çin'in internet sitelerinde satılan anakartla birebir aynı olan ürünü için, üstüne bir de devletten hibe istedi

Bursa’da yaşayan 18 yaşındaki sözde ‘genç girişimci’ Ferit Borku’nun yaklaşık bir milyon liralık yatırım yaparak yerli imkanlarla elektronik anakart üretmeyi başardığı öne sürüldü. “Yerli imkanlarla elektronik anakart üretti” başlıklı haberle gündeme gelen Borku, verdiği demeçte ‘kendine kaynak oluşturup yaklaşık 2 yılda kurduğu ekibiyle anakart ürettiği’ ve ‘çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gözetiminde gerçekleştiği’ ifadelerine yer vermişti. Ancak Borku’nun ‘milli ve yerli’ diyerek lanse ettiği anakartı, Çin malı çıktı.

Bugün Güneş gazetesinde “Sahtekarlığa teşvik bekliyor” başlığıyla yayımlanan haberde, Borku’nun ‘ilk yerli ve milli anakart’ dediği ürünün Çin malı olduğu belirtildi.

Haberde, şunlar kaydedildi:

“Tek bir parçasını bile üretmediği sahte projesiyle Bursa Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne girmeyi başaran Borku, kendisini deha olarak göstermenin yanı sıra utanmadan devletten hibe desteği istedi. Sözde AR-GE harcamaları için 436 bin TL’lik naylon fatura kestirdi. Hatta sözde özgün tasarımını, gözlemci akademik heyetten onay alarak “teknolojik ürün” şeklinde tescillettirmeyi bile başardı. Ancak söz konusu anakartın Çinli teknoloji devi Dianjitek firmasına ait olduğu tespit edildi. Firmanın ‘ITX-K37X67 V1.4’ model anakartını 3 yıl önce piyasaya sürdüğü belirlendi. Söz konusu ürün ve türevleri, Çin’in alışveriş sitesi Aliexpress’te satılıyor. Ferit Borku’nun 120 dolara temin ettiği anakart üzerinde yaptığı değişiklikler ise pleksiye kazınmış logoyla imzalar ve etrafına yerleştirdiği 5-10 liralık şerit led aydınlatması.”