İnce’den seçim gecesi açıklaması

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimleri Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınında konuşuyor. Seçim gecesi yaşananlara değinen İnce, "50 günde yarattığım coşkuyu bitirmeye yönelik bir proje var, seçim gecesi çıksam da bir şey değişmezdi" dedi. İnce ayrıca seçim gecesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte İnce’nin konuşmasından satır başları:

SEÇİM GECESİ YAŞANANLAR

Seçim gecesi çıksaydım bir açıklama yapsaydım. Emin olun ki onun içinde bir cümle çekilecek ve üzerine gidilecekti. Ben önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu başarabileceğimizi inanıyorum. Saadet Partisi’nin ve İYİ Parti’nin daha yüksek oy alacağını tahmin ediyordum. Fakat SP 3 alsaydı, İYİ Parti 10’un üzerinde alsaydı AKP 46’lara düşecekti; 2. tura kalacaktık. Ben kazanmaya inanmıştım. 2. tura da yüzde yüz inanıyordum. CHP’nin girip de yenildiği 10. seçim bu. Diğer 9 seçimde neden bu kadar hayal kırıklığı olmadı? Çünkü herkes inanmıştı. Bize 14 milyon insan oy verdi. Bunların hukuku yok mu? 1 milyon üye var, 15 milyon oy var. Onlar karar verecek buna. Sayın genel başkanımıza söyledim ‘Hemen bir otobüs yaptıracağım. Mutfağı, banyosu, odası olacak. Yüksekova’dan başlayıp karış karış Muğla’dan çıkacağım. Kılıçdaroğlu’na siz milletvekilisiniz siz MYK’yı yönetirsiniz ben halkla bir arada olurum’ dedim.

KILIÇDAROĞLU’NA RAKİP OLMA TARTIŞMASI

Ben Kılıçdaroğlu’na rakip olmadım, sözümde durdum. Bir araya geldiğimiz yemekte Kılıçdaroğlu’na ‘onursal genel başkan olun’ dedim. Ama Şartlar değişebilir. O da Baykal’a aday olmayacağım demişti. Ama şartlar bunu gerektirdi ve oldu. Bu tartışmaları artık bitirip önümüze bakmamız lazım. Genel Başkan, pek çok doğru şey yaptı. İyi bir kampanya süreci yürüttü. Ancak seçimde çelişkiler, çift başlılıklar oldu. Gülen konusunda açıklamalarımızda çift başlılık görüntüsü çıktı. Bir partinin genel başkanı aday olmazsa böyle olur. Çift başlılık sona ermesi için genel başkan olmak istedim. İhsanoğlu’nda da denedik, gördük olmadı. 500 günlük süreci yürütebilmem için genel başkan olmam lazım. Tüm çalışmayı yürütebilmek için bu gerekli.

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