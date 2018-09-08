İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “‘Cumartesi Anneleri' olarak bilinen oluşum tarafından yapılacak her türlü etkinliğin Beyoğlu Kaymakamlık makamı tarafından yasaklanması nedeniyle ilimiz Beyoğlu ilçesinde alınacak tedbirler kapsamında; 08 Eylül 2018 günü saat 08.00'dan itibaren tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir” denildi.
Trafiğe kapatılacak yollar
– Zambak sokak – Meşelik Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
– Atıf Yılmaz Caddesi – Sadri Alışık Sokak kesişimi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
– Balo Sokak- Turnacı Caddesi kesişimi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
– Yeniçarşı Caddesi – Meşrutiyet Caddesi kesişimi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek
– Kumbaracı Yokuşu Asmalı Mescit Caddesi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
Alternatif Güzergahlar
– Gümüşsuyu İstikameti
– Kazancı Yokuşu İstikameti
İHA