Kadın cinayetlerinde değişmeyen tablo

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ağustos ayı raporunu yayınladı. Rapora göre; ağustos ayında 41 kadın öldürüldü. Temmuz ayına göre ise cinayetlerde artış var.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun her ay açıkladığı rapora göre, ağustos ayında da kadın cinayetlerde artış yaşandı. Hazırlanan rapora göre, ağustos ayında yaşanan 41 kadın cinayetinin 15'i şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Bu cinayetlerden 6'sı ise “ekonomik bahanelerle” diye kayda geçti.

İSTANBUL, ADIYAMAN, ŞANLIURFA

Bu ay içerisinde en çok kadın cinayetinin yaşandığını illerin ise, İstanbul ,Adıyaman,Şanlıurfa olduğu kaydedildi. Ağustos ayında ayrıca 2 trans kadın cinayeti işlendi

İstanbul'da trans kadın Esra Ateş evinin önünde kesici aletle öldürülmesine de dikkat çeken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ağustos ayında bir hafta içerisinde 2 trans kadının öldürüldüğüne de raporda yer verdi.

ÇOCUK İSTİSMARI BU AYDA AZALMADI!

Rapora göre, ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismar da maalesef devam etti. Ankara'da basketbol okulunda 11-14 yaş arasındaki erkek çocuklara koçları ve yardımcısı tarafından istismar uygulandığı ortaya çıktı. İstismar vakalarında; 18 çocuğun tanımadığı kişiler, 11'inin öğretmeni, birinin patronu, 2'sinin kuzeni, birisinin babası ve birisinin de komşusu tarafından istismara maruz kaldığı tespit edildi.