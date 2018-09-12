Kılıçdaroğlu’dan Varlık Fonu eleştirisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da devralmasını eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralmasını ve Başkanvekilliğine de damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı getirmesini twitter hesabından eleştirdi.

Kılıçdaroğlu hesabından yayınladığı mesajda, “Bir devlet düşünün! Cumhurbaşkanı kendisini bir kararnameyle Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, damadını da Başkanvekilliğine atıyor… Başkanı olduğu fon, Bütçe dışında… Bu fonu Sayıştay denetleyemiyor, TBMM denetleyemiyor…” dedi.