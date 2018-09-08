Kız çocuklarına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, küçük kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Levent V. (48), tutuklandı.

İstanbul’dan yaklaşık 10 gün önce Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine tatile geldiği öğrenilen Levent V.’nin (48), sahilde iddiaya göre küçük kız çocuklarına cinsel organını göstererek, taciz ettiği ileri sürüldü. Gelen ihbarlar ve şikayetler üzerine Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, tespit ettikleri Levent V.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Levent V., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GELİBOLU (Çanakkale)(DHA)