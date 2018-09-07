Çocuğunun babasını öldüren kocasını savundu

İstanbul Kağıthane'de 4 yaşındaki oğlunun kendisine benzememesinden şüphelenmesi üzerine DNA testi yaptırarak çocuğunun ortağından olduğunu öğrenen Okan Alçıtepe, tartıştığı ortağını tabancayla ateş ederek öldürmüştü. “Kasten Adam Öldürme”suçuyla tutuklu yargılanan Alçıtepe'nin eşi E.A'da tanık olarak ifade verdi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık Okan Alçıtepe hazır bulundu. Maktul Cemil Şanlı’nın da yakınları katıldı. Okan Alçıtepe’nin eşi E.A tanık olarak ifade verdi.

“EŞİMİN ÖLDÜRME NİYETİ YOKTU”

Tanık E.A, eşi Okan Alçıtepe’nin çözümü hukuk üzerinden aradığını ve asla öldürme niyeti olmadığını belirterek “ Eşim çok defa Cemil Şanlı’ya haber yolladı, olaylar büyümesin istedi. Eşim, A.A’nın kendi çocuğu olmadığını öğrendiği halde nüfusundan çıkarmadı, çok düşkündü. Olayın ortaya çıkmasından sonra psikolojisi çok bozuldu bir süre eve gelmedi ama eli hep üzerimizdeydi. Mahalle baskısı vardı üzerimizde bu sebeple farklı bir semtten ev tutmaya karar vermiştik. Okan’ın hiçbir zaman öldürme niyeti yoktu. Hukuki yönden çözmeye çalışıyorduk. 50 Bin TL’lik tazminat davası açtık. Eşim, ‘O paraya asla el sürmem, çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacağım’ diyordu hatta. Cemil Şanlı eşimi tahrik ettiği için böyle bir suç işledi” diye konuştu.

“BANA YURTDIŞINDAN GELMİŞ BİR İÇECEK İÇİRDİ”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Okan Alçıtepe’nin eşi E.A, Cemil Şanlı’yı olaydan 1 hafta önce eşinin aracılığıyla tanıştığını belirterek “Maktul bana yurtdışından geldiğini söylediğini bir içecek içirdi. Kendime geldiğim zaman üzerimde sadece pantolon vardı. Bu sırada bana hiçbir şey söylemedi, şüphelendim. ‘Aramızda bir şey mi oldu?’ diye sordum. Bana içecekten sonra uyuduğumu ve dalga geçerek bünyemin kaldırmadığını söyledi. Bu olaydan 2 hafta kadar sonra hamile olduğumu öğrendim. Böyle bir olayı bilmiş olsaydım zaten aldırırdım” dedi

Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve sanık Okan Alçıtepe’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.