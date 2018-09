Köpeklerini gezdirirken taşlı saldırıya uğradı

Balıkesir'de iş yerinde beslediği yavru köpekleri gezdiren Zübeyde Hazar, iddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından, "Burada köpek gezdiremezsin" denilerek saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Hazar, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir’de 2. Gündoğan Mahallesi’ndeki iş yerinin bahçesinde baktığı yavru köpekleri düzenli olarak her gün gezdiren iş yeri sahibi Zübeyde Hazar, “Burada köpek gezdiremezsin” diyen kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Kafasına atılan büyük bir taş parçası ile ağır yaralanan Hazar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili bilgi veren Hazar şahıslardan şikayetçi olduğunu ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti.

İş yerinde beslediği köpeklerin hepsinin aşılı ve karneli olduğunu söyleyen mağdur Zübeyde Hazar, “Güvenlik amaçlı besliyorum. Onları bağlı tutuyorum bütün gün. Akşam gezdirmeye çıkarttığımda mahallede kapısının önünde oturan iki tane genç bey, bir tane bayan bana orada köpek gezdiremeyeceğimi ve neden gezdirdiğimi hakaretlerle, tehditlerle söylediler. Ben de orasının onlara ait bir mesken olmadığını belirterek bundan sonra çok rahatsız oluyorlarsa o tarafa geçmeyeceğimi söyledim” dedi.

Kendisinin uygun bir dille konuşmasına rağmen çirkin küfür ve hakaretlere maruz kaldığını ifade eden Hazar, “Oradaki bir bayan tehditlerle taşları aldı üzerime doğru geldi. Önce bir vurma çabası oldu. Omzuma ya da koluma vurdu o an ama hatırlayamıyorum. Ben de kendimi savunup elimi uzatmak isterken bu sefer büyük bir taşı aldı başıma attı. O arada polis arayacağımı söyledim. Bayan hızlı bir şekilde kaçtı. Bayanın peşinden gidemedim çünkü gerçekten canım çok yanıyordu ve kanlar içerisinde kalmıştım. Polis geldi, ambulansı aramışlar. Şu anda da hastanede gözlem altındayım, darp edildim” şeklinde konuştu.

Kendisine yapılan saldırının öldürmeye yönelik olduğunu iddia eden Hazar, “Bence öldürmeye yönelikti çünkü büyük bir taş attı. Darp raporumu alacağım. Daha önce de yapılan tehdit ve hakaretler vardı. Yani gerekli bütün işlemlerin yapılmasını istiyorum, kendim de her yere başvuracağım. Bu köpekler bir tanesi Labrador melezi cins. Hiçbirisi saldırgan bir can değil. Diğeri kangal melezi ama yavru bunlar daha 4-5 aylık. Hepsinin aşı ve karneleri veteriner kontrolünde. Tamamen evciller. Çünkü bunlar saldırgan bir can olsa orası bir iş yeri. Onlarca müşterimiz gelip gidiyor. Hiç kimse oraya gelemez ve o iş yerinde onlara ben bakamam” şeklinde konuştu.



Haberi alır almaz Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine giden Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Oğuzkut ise olayın çok vahim bir durum olduğuna dikkat çekti.

Olayın yaşandığı esnada saldırıya uğrayan Zübeyde Hazar ile telefonla görüştüğünü söyleyen Oğuzkut, “Zübeyde hanımın olayında 2 dakika önce beraber telefonda görüşüyorduk. Küfürleri duydum, darp sesini duydum. Zübeyde hanımın bağırdığını duydum. Ama ondan sonra iletişimimiz koptuğu için olayın ne olduğunu anlayamadım. Fakat çok kötü laflar geliyordu arka taraftan. Hemen hastaneye geldik. Vahşetler hiç bitmeyecek. Ne bu ilk, ne de son. Ama biz her zaman savaşacağız kim olursa olsun” şeklinde tepkisini gösterdi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA