Mizah dergisi sahibi darp edilerek öldürüldü

Katıldığı bir yarışma programında kullandığı argo kelimelerle gündeme gelen mizah dergisi sahibi Çağın Türker, tartıştığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yere düşerken kafasını çarpan Türker hayatını kaybetti.

Moda Tasarımcısı olan aykırı kişiliğiyle tanınan Çağın Türker'in ölümüyle sonuçlanan olay Beyoğlu, Karaköy'de meydana geldi.

İddiaya göre, Çağın Türker geçtiğimiz Cumartesi akşamı arkadaşlarıyla akşam yemeği için bir restauranta gitti. Restaurantta Türker ile yan masadaki bir kişi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Garsonlar araya girerek iki grubu ayırdı. Ancak kavga dışarıda da devam etti. Kavgada Türker yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Türker'in başı, merdiven basamağına çarptı. Bir süre baygın kalan Türker'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye götürdü.

Katıldığı bir bilgi yarışmasında kullandığı argo sözlerle gündeme gelen Çağın Türker hastanede ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma kapsamında Çağın Türker ile kavga ederek ölümüne neden olan Furkan B., Osman D., Yusuf Ş. Ve Fatih Ü. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.