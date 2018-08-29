ÖSYM son dakika sürpriz yaptı! KPSS lisans ve ÖABT sonuçları belli oldu

Hayallerine kavuşmak için son bir açıklama bekleyen memur adaylarına müjdeli haber ÖSYM'den geldi. KPSS lisans ve ÖABT sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. Haberimizdeki linkten ÖSYM AİS sistemine girebilir TC kimlik numaranız ve şifrenizle KPSS puanınızı öğrenebilirsiniz.

2018 KPSS lisans ve ÖABT sonuçları sorgulama ekranı! TC kimlik numaranız ve şifrenizle aşağıdaki linke tıklayın ve KPSS sonucunuzu öğrenin. Puanlarını öğrenen adayları şimdi ise atama heyecanı sardı. ÖSYM’nin sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklaması bekleniyordu ancak bir sürpriz yapılarak bugün KPSS sonuçları açıklandı.

KPSS SONUCU SORGULAMA EKRANI TIKLA ÖĞREN

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına personel alımı için düzenlenen KPSS, ÖSYM tarafından düzenleniyor.

ÖSYM ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

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ÖSYM 2018’DA SORULARI HİÇ İPTAL ETMEDİ

ÖSYM Başkanlığından aldığı bilgiye göre, 8 milyondan fazla adayın başvurduğu sınavlarda 6 bin 496 soru kullanıldı. Bu sınavlarda şu ana kadar soruların hiçbiri iptal edilmedi.

Özellikle Tıpta Uzmanlık Sınavlarında (TUS) geçen dönemlerde her yıl birkaç soru, iptal için mahkemeye giderken 2018 TUS ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleştirilen bu iki sınav için uzun zamandan beri ilk kez hiçbir soru iptal edilmedi. Diğer sınavların tamamı da zamanında açıklandı.

Ayrıca KPSS ile farklı kurumlara yapılan yerleştirmeler en kısa sürede gerçekleştirildi. Soru iptalleri nedeniyle bekleyen veya gecikmiş olan bir sonuç açıklama veya yerleştirme söz konusu olmadı.

Bu yıl yapılan sınavlara ilişkin sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçlarının açıklanması olağan süresi içinde gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından sınav takvimlerine uygun olacak şekilde gerçekleştiriliyor.