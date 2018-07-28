Oteller doldu dolandırıcılara gün doğdu!

Turizm sezonu en hareketli dönemini yaşarken, doların yükselmesiyle otellerin fiyatlarının da artması dolandırıcıların sahneye çıkmasına sebep oldu. Patates hatlarla, internet üzerinden ucuz tatil ilanları veren sahtekarlar birçok kişiyi dolandırdı.

Döviz kurundaki artış sebebiyle tatil fiyatlarının artması dolandırıcıları harekete geçirdi. Özellikle internette, emlak siteleri üzerinden ilan veren sahtekarlar “uygun apart” ve “haftalık kiralık” ilanları ile tatil yapmak

isteyenlere ulaşıyor.

Telefon numarası veren dolandırıcılar, tatil hayali kurarak kendilerini arayanlara uygun fiyat imkanı sunuyor.

Ancak iki günlük parayı da peşin istiyorlar. Parayı ödeyenler daha önce görüştükleri numaraya bir daha ulaşamıyor. Şebekeler aynı numara ile bir kaç gün içinde onlarca kişiyi dolandırarak hattı değiştiriyor.

İddiaya göre son günlerde artan dolandırıcılık yönteminde sahtekarlar, “Patates hat” adı verilen yabancılara ya da ölen kişilere ait telefon hatlarını kullanıyorlar.

Bu numaralar bir kaç gün kullanıldıktan sonra değiştiriliyor. İnternette kullanılan ev fotoğrafları ise daha çok farklı gösterildiği tatil beldesinden farklı yerlere ve otellere ait oluyor.

Belirtilen adreslerin yerinde ise farklı yapılar bulunuyor.

Mağdurlar para ödedikten sonra savcılığa giderek şikayetçi olunsa dahi “Patates” hatlar ve fotoğrafların sahte olması polisin şüphelilere ulaşılmasını neredeyse imkansız kılıyor.