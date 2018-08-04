PKK operasyonunda 2 kritik isim yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin arasındaki 2 kadından birinin terör örgütün İstanbul’daki eylemlerini organize ettiği diğerinin ise lojistik sağladığı iddia edildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin çalışmaları sonrasında gerçekleştirildi. İstihbarat birimlerince terör örgütü PKK’nın İstanbul’daki eylemlerini organize eden S.Ç. isimli bir kadın belirlenince TEM ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu S.Ç.'ye yardım eden iki şüpheliye ulaşıldı. Çalışmaların ardından Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM operasyon timinin de eşliğinde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı olan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

LOJİSTİK VE ELEMAN SORUMLUSU

TEM Polisi şüphelileri sorgularken, bir yansan da araştırmalar devam etti. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili 2 isme daha ulaşıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerden F.Y. isimli kadının Diyarbakır’dan İstanbul’a gelerek kırsal alana eleman ve lojistik aktarım yaptığı iddia edildi.”Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma” suçlarından arandığı ortaya çıkan F.Y. ve diğer şüpheli de gözaltına alındı.

YARDIM EDEN 3 ŞÜPHELİ

Terörle Mücadele birimleri F.Y ve terör örgütünün İstanbul'daki eylemlerini planladığı iddia eden S.Ç’nin gizlenmelerine yardımcı oldukları belirlenen 3 şüpheli daha tespit edildi. Bu şüpheliler de düzenlenen operasyonla yakalandı.

DÖRDÜ TUTUKLANDI

Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. S.Ç., F.Y. ve 2 şüpheli daha tutuklanırken 4 şüpheli serbest bırakıldı.