Polis, didik didik aradı!

İstanbul'da, 39 ilçede, 200 noktada 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi.

İstanbul’da dün akşam 39 ilçede, 200 noktada ‘Yeditepe Huzur Denetimi’ gerçekleştirildi. Denetlemelerde 23 kişi gözaltına alınırken, araç ve işyerlerine toplam 111 bin 276 lira para cezası uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce il genelinde 12’ncisi gerçekleştirilen denetimde, polis ekipleri, şüpheli görünen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçların içi ve bagajlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Araçların aramalarında Narkotik köpekleri kullanıldı. Özel harekât polisleri, denetimlerin yapıldığı bölgelerde güvenlik önlemi alırken polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.

Denetime İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli 5 bin polis katıldı.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetlemeler saat 00.00’da sona ererken, 9 bin 272 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. Hakkında arama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; 2 silah, 3 kurusıkı tabanca, 4 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 268 işyerinden 10’na hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Denetlenen 2 bin 341 araçtan 163’ne işlem yapılırken 41 araçta trafikten men edildi. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 111 bin 276 lira para cezası uygulandı. DHA