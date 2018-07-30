Polisi ezen cezaevi firarisi rezidansta yakalandı

İstanbul’da kendisini yakalamak isteyen polis memurunun üzerine aracını sürerek yaralayıp kaçan cezaevi firarisi Hakan Özbek, Esenyurt’ta kaldığı rezidans dairesine düzenlenen operasyonla yakalandı.Özbek’in, 9.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 12 suç kaydının olduğu, 6’sı otomobil hırsızlığından 10 suçtan da arandığı ortaya çıktı.

İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şubat ayında Bağcılar Kaymakamlığı önünde çalıntı bir aracı fark ederek harekete geçti. Ekipler çalıntı aracın etrafını sararak şüphelinin teslim olmasını istedi. Bu esnada polislerin üzerine aracı süren şüpheli polis memuru M.B.’yi yaralayarak kaçtı.

Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin cezaevi firarisi Hakan Özbek olduğunu belirleyen ekipler çalışmalarını derinleştirdi. Sürdürülen takipler sonucu şüphelinin kaldığı adres belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Hakan Özbek ile aynı dairede bulunan 18 yaşından küçük U.G. gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamalarda 12 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Hakan Özbek'in 12 suç kaydı ile birlikte yaralama ve oto hırsızlığının da arasında olduğu 10 suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Hakan Özbek sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, U.G. ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.