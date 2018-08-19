Serveti döktü şüphelendi!

Kastamonu'da telefonla aradıkları kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Zanlıların tuzağına düşen bir kadın küçük bir servet sayılacak tutarda para ve ziynet eşyasını dolandırıcılara verdikten sonra dolandırıcıların ikinci kez kapısına gelmeleri üzerine şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Alınan bilgiye göre, A.Ş. adlı kadını telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, FETÖ bahanesiyle para istedi. Bunun üzerine A.Ş, 10 Ağustos’ta bankada bulunan 300 bin lira ile 51 Cumhuriyet altını, 12 çeyrek altın, 12 yarım altın, 1 set takımı, 5 altın bilezik, 1 Ata lira ve 2 takım küpeyi ikametine gelen şüpheliye verdi.

A.Ş, kendisini aramayı sürdüren şüphelilere 15 Ağustos’ta 76 bin lira, bin 630 avro ve bin 750 dolar verdi.

Durumdan şüphelenen A.Ş, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin M.Ş.B, A.E.İ. ve O.Ç’yi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kullandıkları araç ile yakaladı.

Araç içerisinde ve zanlıların üzerinde yapılan aramada 370 bin lira, bin 630 avro, bin 750 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Kastamonu’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin, Balıkesir’de de bir kişiyi 300 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

AA