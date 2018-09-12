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Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Adana'da süper market sahibi Hamit G. (35), bir süredir birlikte yaşadığı Sezen A.'yı (30), oturdukları villada tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. 

android-time 00:37 12 Eylül 2018
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Sevgilisini öldürüp, intihar etti
Adana'da süper market sahibi Hamit G. (35), bir süredir birlikte yaşadığı Sezen A.'yı (30), oturdukları villada tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. 

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82059 Sokak’ta bir villada meydana geldi. Bir süper market işleten evli ve 6 çocuk babası Hamit G., iddiaya göre sevgilisi Sezen A. ile bir süre önce Karslılar Mahallesi’ndeki villada birlikte yaşamaya başladı. Akşam saatlerinde ablasını arayan Hamit G., Sezen A.’yı öldürdüğünü ve aynı silahla kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzere eve gelen kadın, kardeşi Hamit G. ve Sezen A.’yı oturdukları villanın mutfağında kanlar içinde yere yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, her ikisinin de öldüğü belirlendi.

SEZEN A., SEVGİLİSİ TARAFINDAN BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ. FOTO:İHA

SEZEN A., SEVGİLİSİ TARAFINDAN BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ. FOTO:İHA

Polis ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Son güncelleme: android-time 01:1412.09.2018
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