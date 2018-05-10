Şike kumpası davasında itiraf: FETÖ Fenerbahçe’ye kumpas kurdu

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in bir numaralı şüpheli, kapatılan Zaman gazetesinin firari Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, tutuklu Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Gülen’in avukatlarından Orhan Erdemli, kapatılan Fatih Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, işadamı Muammer İhsan Kalkavan, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Mutlu Ekizoğlu da şüpheliler arasında yer aldığı şike kumpası davasına itiraflar damga vurdu.

Aytunç Erkin/İSTANBUL



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 19 yıl avukatlığını yapan Orhan Erdemli bugün Silivri'de görülen duruşmada Fenerbahçe'ye kumpas kurulduğunu anlattı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada salonun boşaltılmasını isteyen ve sonrasında açıklamalarda bulunan Erdemli, FETÖ'nün yargı ve emniyet imamlarının ortak kumpasıyla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimdeki diğer isimlere operasyon yapıldığını söyledi. Erdemli, firari savcılar Fikret Seçen, Zekeriya Öz, Trabzonsor'un avukatları firari Halil İbrahim Koca, Cemalettin Mutlu, Ali Çelik (tutuklu) ve operasyonu yapan emniyetçilerin koordineli bir şekilde hareket ettiklerini ifade etti. Erdemli özetle şunları söyledi:

“Operasyonun yürüten dönemin Organize Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun şahsi avukatlarından Cemalettin Mutlu (firari) mutlu operasyondaki bazı sanıklara giderek yardım talebinde bulunmuştur. Örgütle bağlantılı bazı avukatların operasyon yapılan isimlerin savunmalarını üstlenmesi kumpasın en büyük işaretidir.”

“Bunun hukuka aykırı olduğunu 3 Temmuz 2011 sürecinde o dönem operasyonu yapan emniyetçilere söyledim ve o zamanda hukuka aykırı olduğun söylemiştim. Çünkü o dönem gözaltına alınanlara ‘Yıldırım'ı verin akşama evdesiniz' denildiğini duydum ve biliyorum.”

Sivaspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın avukatı olduğum için o dönem operasyonu yürüten Savcı Mehmet Berk'in odasına gittim. Kendisiyle konuşmak için üç tanık getirmiştim. Bunlar Sivas Valisi, Garnizon Komutanı ve belediye yöneticisi. Berk bana ‘Tanıklarını ne zaman isterseniz getirin ama sonucu değiştirmeyecek' dedi. Benimle sert bir tonda konuştu.”