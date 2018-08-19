Şimdiden dönüş planı yapanlar dikkat

Bir araştırma şirketinin yaptığı ankete göre; Kurban Bayramı sonrası İstanbulluların büyük kısmı cumartesi ve pazartesi günleri dönmeyi planlıyor.

Bayram tatili için yola çıkanlarının önemli kısmı geçtiğimiz cuma ve cumartesi günlerini tercih etmiş olsa da seyahat edeceklerin yüzde 10'u bayramın ikinci günü dahi yollarda olacak.

Bu nedenle, bayramın ikinci günü tatil için yola çıkacaklar trafikle karşılaşabilir.

Ankete göre dönüş trafiği ise cumartesi ve pazartesi yoğunlaşak. Perşembe gününden başlayarak artarak pazartesi gününe kadar devam edecek.

Bayram dönüşünde yaşanan trafik ve yollara duyulan güvensizlik nedeniyle, seyahat edenlerin yüzde 23,6'sı bayram dönüşünü tatil sonrasına bırakmış durumda.

YOLA ÇIKANLAR GÜVENDE HİSSETMİYOR

Kurban Bayramında seyahat edecek kişilerin seyahat tercihlerini ölçümleyen bir araştırma gerçekleştirildi. 600 kişi ile mobil platform üzerinden gerçekleştirilen ankete göre, Kurban Bayramı tatilinde seyahat edecekler karayollarına güven duymuyor.

Araştırma sonucuna göre, seyahate çıkacakların yüzde 45'i yolların orta derecede güvenli olduğuna inanıyor. Yüzde 14,3 ise hiç güvenli olmadığını düşünüyor.