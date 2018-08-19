Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şimdiden dönüş planı yapanlar dikkat

Bir araştırma şirketinin yaptığı ankete göre; Kurban Bayramı sonrası İstanbulluların büyük kısmı cumartesi ve pazartesi günleri dönmeyi planlıyor.

Bora ERDİN
android-time 15:05 19 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Şimdiden dönüş planı yapanlar dikkat
Bir araştırma şirketinin yaptığı ankete göre; Kurban Bayramı sonrası İstanbulluların büyük kısmı cumartesi ve pazartesi günleri dönmeyi planlıyor.

Bayram tatili için yola çıkanlarının önemli kısmı geçtiğimiz cuma ve cumartesi günlerini tercih etmiş olsa da seyahat edeceklerin yüzde 10'u bayramın ikinci günü dahi yollarda olacak.

arastirma-1Bu nedenle, bayramın ikinci günü tatil için yola çıkacaklar trafikle karşılaşabilir.
Ankete göre dönüş trafiği ise cumartesi ve pazartesi yoğunlaşak. Perşembe gününden başlayarak artarak pazartesi gününe kadar devam edecek.

arastirma-2Bayram dönüşünde yaşanan trafik ve yollara duyulan güvensizlik nedeniyle, seyahat edenlerin yüzde 23,6'sı bayram dönüşünü tatil sonrasına bırakmış durumda.

arastirma-3YOLA ÇIKANLAR GÜVENDE HİSSETMİYOR

Kurban Bayramında seyahat edecek kişilerin seyahat tercihlerini ölçümleyen bir araştırma gerçekleştirildi. 600 kişi ile mobil platform üzerinden gerçekleştirilen ankete göre, Kurban Bayramı tatilinde seyahat edecekler karayollarına güven duymuyor.

arastirma-4 Araştırma sonucuna göre, seyahate çıkacakların yüzde 45'i yolların orta derecede güvenli olduğuna inanıyor. Yüzde 14,3 ise hiç güvenli olmadığını düşünüyor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar