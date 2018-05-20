Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Abdüllatif Şener Konya’dan aday oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında milletvekili adaylarına son şeklini vermeye başladı. Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.

android-time 23:08 20 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Son dakika: Abdüllatif Şener Konya’dan aday oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında milletvekili adaylarına son şeklini vermeye başladı. Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.

CHP Genel Merkezinde yapılan toplantının ardından aday listesindeki yeni isimler bir bir ortaya çıkmaya başladı. CHP’den milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulunan eski bakan Abdüllatif Şener, Konya’dan CHP milletvekili adayı oldu.

İLGİLİ HABERSon dakika: CHP'nin milletvekili adayları belli olduSon dakika: CHP'nin milletvekili adayları belli oldu
Son güncelleme: android-time 23:1820.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar