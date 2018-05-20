Son dakika: Abdüllatif Şener Konya’dan aday oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında milletvekili adaylarına son şeklini vermeye başladı. Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.

CHP Genel Merkezinde yapılan toplantının ardından aday listesindeki yeni isimler bir bir ortaya çıkmaya başladı. CHP’den milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulunan eski bakan Abdüllatif Şener, Konya’dan CHP milletvekili adayı oldu.