Son dakika: İYİ Parti’nin Üsküdar’da bulunan standına saldırı

Üsküdar meydanda standını toplamaya hazırlanan 3'ü kadın toplam 5 İYİ Partili saldırıya uğradı.

HaberAyyıldız’da yer alan habere göre, İYİ Parti’nin Üsküdar’da bulunan standına 30 kişilik bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldıranların MHP’li oldukları iddia edilirken, saldırı sonucu İYİ Partililerin yaralandığı belirtildi.

İLGİLİ HABER İYİ Parti kurucusu oyuncu Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı, işte saldırı anının görüntüleri

BİR KİŞİDE SİLAH TESPİT EDİLDİ

Saldırganlar arasında belinde silah olan birinin silahını tutarak kadın İYİ Parti stant görevlisini tartaklarken ölümle tehdit ettiği belirtildi. İYİ Parti standlarına saldıran MHP’li grubun içinde AKP Üyesi Engin Akyüz’ün de olduğu iddia edildi. Saldırgan MHP’lilerin karakolda bile tehditler savurduğu ve polislere emirler yağdırdıkları görüldü. Olay sonrasında iki standın parti amblemleri parçalandı. Olay yerinde bulunan polislerin müdahale etmek yerine seyrettikleri dikkatlerden kaçmadı.

İLGİLİ HABER MHP'den İYİ Parti standına saldırıyla ilgili ilk açıklama

PARTİLİLER TEŞKİLATA GİTTİ

İYİ Partiler Üsküdar ilçe teşkilatına akın akın gitmeye başladılar. Saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ve Kurucu Üyelerden bazıları İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı’na gelerek saldırıyı değerlendirip hukuki işlemleri konuştular.