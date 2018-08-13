Soygun parasıyla göğüs küçültme ameliyatı olmuş

İstanbul'da çaldıkları lüks otomobillerle lüks sitelere girerek hırsızlık yapan bir çete polis ekiplerince çökertildi. Rezidansta yakalanan şebeke elebaşı M.A.A.'nın çalınan paralarla lüks hayat yaşadığı, hatta meme küçültme ameliyatı dahi yaptırdığı iddia edildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olaylar dizisi geçtiğimiz nisan ayında, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'da yaşandı. Lüks sitelerdeki bazı villalara giren hırsızlar, açtıkları kasalardaki paraları çalarken, açamadıkları kasaları ise yanlarında götürdü.

LÜLK ARAÇLA HIRSIZLIK

Olayla ilgili çalışma yapan hırsızlık dedektifleri, incelemeye aldıkları güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin dikkat çekmemek için hırsızlık yapılan sitelere lüks araçlarla girdiğini tespit etti. Güvenlik görevlilerini bu şekilde atlatan şüphelilerin kimliklerinin tespiti için günlerce çalışma yapıldı.

HIRSIZLIKTAN KAYITLI ELEBAŞI

Yürütülen soruşturmada bazı şüphelilere ulaşılırken, şebeke elebaşının hırsızlıktan kaydı olan M.A.A. olduğu belirlendi..

İNTERNETTEN PLAKA TESPİTİ

Araştırmalarda şebekenin hırsızlıkta kullandığı Mercedes, Audi gibi lüks marka çalıntı araçlar için şebekenin 3 farklı sahte plaka kullandığı belirlendi. Bu plakaların ise internette 2'inci el araç satan sitelerden alındığı, çaldıkları araçla aynı renk ve model otomobil ve cip plakası alan üyelerin, keşif, hırsızlık ve kaçış sırasında farklı plaka kullandığı anlaşıldı.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI

Soruşturma kapsamında belirlenen çete üyelerine Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke elebaşı M.A.A. ve yardımcısı R.K.'nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke yöneticilerinin sevgililerinin de gözaltına alındığı operasyonda elebaşı M.A.A.’nın 15 gün önce meme küçültme ameliyatı olduğu, iyileşme süreci için rezidansta dinlendiği belirtildi.

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRMİŞLER

Adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı 2 lüks otomobil, çok sayıda ziynet eşyası, plaka basma aletleri, hırsızlık için kullanılan maske ve eldiven ele geçirildi. Çetenin bir hırsızlık olayında polislerle çatışmaya girdiği de ortaya çıktı.

VİSKİYLE EL YIKADILAR

Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şebekenin şu ana kadar 12 villadan 2 milyon 500 lira vurgun yaptığının tespit edildiği öğrenildi. Çaldıkları paralarla lüks bir hayat yaşayan çete üyelerinin paraları gece hayatında harcadıkları, sipariş verdikleri viskilerle ellerini yıkadıkları iddia edildi.

SEVGİLİLERLE KEŞİF

Şüphelilerin sorgusunda, villaya girmeden önce keşif için kendilerine aile süsü vererek sevgilileriyle siteleri dolaştıkları ortaya çıktı. Akşam saatlerinde villara giden şüphelilerin kimsenin olmadığı evleri tespit ettikleri anlaşıldı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi