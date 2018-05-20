SP Lideri Karamollaoğlu: AKP seçmenin yüzde 20’si bu durumdan rahatsız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İktidar partisi gibi düşünmeyenlerin ciddi bir baskı altında olduğunu belirterek, AKP seçmeninin yüzde 20’sinin de bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Deutsche Welle Türkçe’de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, iktidar partisi gibi düşünmeyenlerin ciddi bir baskı altında olduğunu ve AKP seçmeninin yüzde 20'sinin de bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

Karamollaoğlu AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı için “Seçime giderken insanları tehdit ederlerse kamuoyu yoklamalarından istediğini bulamazsın. Şunu görecekler: Milletten yiyecekleri tokadı ömür boyu unutamayacaklar!” diye konuştu.

Saadet Partisi Lideri, “Herkes istediğini söyleyebilir ama benim gibi düşünmeyenin canına okurum’ gibi bir mantıkla giderseniz ve medyanın yüzde 90'ını inhisarınızın altına alırsanız, burada insanlar ‘Hürriyet var demokrasi var, hak ve hukuka saygı gösteriliyor’ diyebilir mi? Diyemez.” diye konuştu. Karamollaoğlu, AKP'nin 2002 yılındaki seçim beyannamesinde hak, hukuk, basın özgürlüğü, demokrasi ve yolsuzluktan bahsedildiğine vurgu yaparak “O dönem ne dedilerse bugün onun tam tersini yapıyorlar” ifadesini kullandı.

ÖNÜMÜZ ÇOK KARANLIK

Mevcut hükümetin politikalarını değiştirmeden iktidarda kalması halinde, ekonomi, dış politika ve eğitimde “önümüz çok karanlık” diye konuşan Karamollaoğlu “Zaten hukuk tarumar olmuş. Bu kadar tekebbür ile bir ülke yönetilemez. Adaletsiz bir ülke yönetilemez. Dış politikada herkesle bu kadar kavgalı bir ülke yönetilemez” ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİ KESERDİM

Hükümetin İsrail politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu “Hükümet sadece bağırıp çağırıyor. İsrail ile didişirken, söz düellosunda bulunurken İsrail'in pozisyonunu güçlendirecek adımlar atıyor” dedi. Saadet Partili politikacı “Ben olsam İsrail ile bütün ilişkileri şu anda keserdim” diye konuştu.

TV KANALLARINA YÜKLENDİ

Seçime yönelik rekabet koşullarını eleştiren Karamollaoğlu, muhalefet adaylarına ekranlarında yeterince yer vermeyen televizyon kanalları için de şu yorumda bulundu:

“İnsanlar, bu televizyonlarda bir kere bile bir adayı çıkarmadan her gün onun aleyhinde iftira yapacak inancı nerede buluyolar ben ona şaşırıyorum: Kendilerine göre Müslüman insanlar bunlar.”

İnsanların Müslümanlığı son zamanlarda sakal bırakmak, cübbe giymek, takke takmak, namaz kılmak, oruç tutmakla tanımlamaya kalktığını kaydeden Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“İslamın temeli inançtır. Yalan söyleyemezsiniz, iftira edemezsiniz, haksızlık yapamazsınız. Eğer Müslüman olduklarında samimi iseler Allah’tan korkmaları gerekiyor. Onların bize kullandıkları kelimeleri ben kullanamam. İnsanın ağzından çıkan ifadeler insanın kendini tarif eder. Allah yardımcımız olsun.”