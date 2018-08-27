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Suriye’ye 224 asker sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Bingöl’den 224 Mehmetçik ve mayın arama köpeği "Zona" Suriye'ye uğurlandı.

android-time 17:14 27 Ağustos 2018
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Bingöl’den 224 Mehmetçik ve mayın arama köpeği "Zona" Suriye'ye uğurlandı.

TSK tarafından terörle mücadele kapsamında Suriye'deki operasyonlara katılmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi Bingöl'den de askerler sevk edildi. Bingöl Havalimanına gelen 224 mehmetçik, aileleri ve arkadaşlarıyla vedalaşırken duygulu anlar yaşandı. Komandolar, il protokolünün katılımıyla dualarla uğurlandı. Suriye'deki operasyonlarda Mehmetçiğin gözü olacak olan 4 yaşındaki mayın arama köpeği ‘Zona' da  224 kişilik komando taburuyla birlikte uçakla yola çıktı. Gaziantep’e gidecek olan komandolar, oradan Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları ile Suriye’de güvenli hale getirilen bölgelere geçerek, görev yapacağı öğrenildi.

Askerler operasyon bölgesine gitmek için askeri uçaklara bindi. İHA

Askerler operasyon bölgesine gitmek için askeri uçaklara bindi. İHA

Uğurlamaya katılan Vali Ali Mantı, “49'uncu Tugay Komutanlığımızda görev yapan 224 kahramanımızı Suriye'ye gönderdik. Allah kendilerine yardımcı olsun. Devletimiz, ülkemizi, milletimiz ve namusumuzu korumak için her türlü fedakarlığı yapıyor. Türkiye'nin her yerinde gerek içeride gerek dışarıda ülkemiz terör örgütlerinin üzerine gidiyor. Vatanımız için, bayrağımızın için, dinimiz, devletimiz için bundan sonra mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bu kararlılık içerisinde 224 kahramanımızın gözlerinde azim, cesaret ve kararlılık var. Allah yollarını açık eylesin” diye konuştu.

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İHA

Uğurlama törenine, Vali Ali Mantı'nın yanı sıra, 49'uncu Tugay Komutanı Albay Mustafa Enis Koç, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve kurum amirleri katıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 17:2627.08.2018
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