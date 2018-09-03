Taksici müşterisini gasp etti

İstanbul Fatih'te aracına binen müşterisini bıçakla gasp eden taksici ve yanındaki bir şüpheli Güven Timlerince yakalandı.

İstanbul Güven Timleri ekiplerini harekete geçiren olay 28 Ağustos Günü Fatih’te yaşandı.

İddialara göre, S.G. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden tatil yapmak için İstanbul’a geldi. Tarihi ve turistik yerleri gezmek isteyen S.G. Fatih’ten taksiye bindi. Araç seyir halindeyken taksici ve yanında bulunan arkadaşı S.G.’yi bıçakla tehdit ederek para istedi.

Araç içinde yaşanan tehdit ve arbede sonrası S.G.’nin 3 bin 280 lirasını alan iki şüpheli kayıplara karıştı. S.G.’nin şikayeti üzerine Güven Timleri ekipleri taksici ve yanındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında yürütülen takipler, sonucu taksici F.E. (35) ve Ö.M. (48) Beyoğlu’ da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.