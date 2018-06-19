Taşımalı Ordu mitingi

Başbakan Binali Yıldırım’ın Ordu’da yaptığı mitingde alan boş kaldı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Muharrem İnce’nin Ordu mitinglerinde ise miting alanlarının tamamen dolu olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginin boş kalmaması için ise, AKP’liler adeta seferber oldu. Resmi kurumlarda çalışanlar idari izinli sayıldı, belediye çalışanları da mitinge götürüldü. Karadeniz illerinden Ordu'ya taşıma yapıldı. Bir vatandaş Ordu'da belediye otobüslerinin miting alanına yolcu taşıdığını ve çevre illerden gelen otobüsler nedeniyle otoparkların dolduğunu görüntüledi.

AKP Ordu il başkanlığı ve Ordu Büyük Şehir Belediyesi 19 Eylül stadını doldurmak için 15 gün önceden hazırlıklara başladı. Resmi dairelerde çalışanlar bir gün idari izinli sayılırken, belediye çalışanları da mitinge getirildi. Komşu illerden gelen vatandaşlar da miting alanını doldurdu. Bazı Ordulu vatandaşlar trafiğin yoğunluğundan ve belediye otobüsü bulamamaktan şikayet etti. Bir Twitter kullanıcısı ise belediye otobüslerini ve taşıma yapan minibüslerin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Öte yandan mitinge katılan Ordulu vatandaşlar Erdoğan'ın fındık fiyatlarından söz etmemesine tepki gösterdi. Yaklaşık 45 dakika konuşan Erdoğan, fındık için fiyat vermedi. Fındık konusunda muhalefete yüklenerek, “Siz muhalefetin atıp tutmasına gürlemesine bakmayın, Bugüne kadar Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyon destek sağladık. TMO bu konuda fındık üreticisinin yanındadır. Bunlar yalanı rahat söylerler. Bunların iktidarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Biz verdiğimiz her sözün arkasındayız, arkasında olmaya da devam edeceğiz. Bu oyunlara gelmeyin. 5 gün içerisinde bunların defterini dürün” dedi.