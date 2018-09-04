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Tuvalette kadınları gözetlerken yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde girdiği tuvalette eğilerek kabindeki kadınları gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan K.D. (44), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

android-time 18:34 4 Eylül 2018
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Tuvalette kadınları gözetlerken yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde girdiği tuvalette eğilerek kabindeki kadınları gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan K.D. (44), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesi Anıtpark içerisindeki kadınlar tuvaletine giren R.İ. (21), birisinin kabinin altından kendisini gözeltediğini fark edince çığlık attı. Sesler üzerine yardıma koşan vatandaşlar, koşarak tuvaletten çıkan K.D.’yi yakalayıp, dövmeye başladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, K.D.’yi kalabalığın elinden kurtararak gözaltına aldı.

SAMSUN'DA PARKTAKİ UMAMA AÇIK BAYANLAR TUVALETİNE GİREN 45 YAŞINDAKİ K.D. BURADA TUVALETİN BİTİŞİK KABİNİNDEKİ BAYANI RÖNTGENLERKEN GENÇ KIZIN OLAYIN FARK EDİP YARDIM İSTEMESİ ÜZERİNE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANARAK POLİSE TESLİM EDİLDİ. FOTOĞRAFLAR:İHA

SAMSUN’DA PARKTAKİ UMAMA AÇIK BAYANLAR TUVALETİNE GİREN 45 YAŞINDAKİ K.D. BURADA TUVALETİN BİTİŞİK KABİNİNDEKİ BAYANI RÖNTGENLERKEN GENÇ KIZIN OLAYIN FARK EDİP YARDIM İSTEMESİ ÜZERİNE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANARAK POLİSE TESLİM EDİLDİ. FOTOĞRAFLAR:İHA

Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirlği’ne götürülen, K.D.’nin 5 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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