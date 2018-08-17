Ünlü gastrolog için ambulans uçak seferberliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan ünlü gastronomi uzmanı Nejdet Dokur, tatil için gittiği Tayland’da düşerek beyin kanaması geçirdi. 7 gün yoğun bakımda kalan ve hayati tehlikeyi atlatan Dokur’un ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi gerekiyor. Ancak bunun için Taylandlılar 175 bin lira istiyor. Aile, avukatları aracılığıyla Türkiye’ye dönüş işlemleri için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olan ve gastronomi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan Nejdet Dokur, 2 Ağustos günü, tatil için gittiği Tayland'da düşerek beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınan Dokur, 7 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı.

Ancak doktorlar aileye, tedavinin Tayland'da devam etmesi ya da Dokur'un ambulans uçakla Türkiye'ye götürülmesi gerektiğini söyledi. Taylandlı yetkililerin, Dokur'un Türkiye'ye getirilmesi için 175 bin lira ödenmesi gerektiğini belirtmesi üzerine ailenin avukatı Ozan Yıldız Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Ailenin tedavi için bugüne kadar yaklaşık 70 bin lira ödediğini söyleyen avukat Ozan Yıldız, “Kendisi zaten koltuk değnekleri ile yürüyordu. Tatil, Çin tıbbı, gastronomi ve hastalığı ile ilgili araştırma yapmak için gittiği Tayland'ta otel odasında düşüyor. Kafasını sehpaya çarpması sonucu kafatası kırılıyor. Kırıkların beynine saplanması sonucu, beyin kanaması geçiriyor. Hayati tehlikeyi atlattı, ancak halen konuşması pek düzgün değil. Doktorlar bu durumun geçici olduğunu söyledi. Kazanın ardından Nejdet Dokur'un doktor olan kız kardeşi ve kardeşinin eşi Tayland'a gitti. Tedavi masrafları çok yüksek. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü ile yazışmalar başlandı. Uzun bir hukuki süreci başlattık. Aile bu süreçte tedavi için 60-70 bin lira ödeme yaptı. Geldiğinde SGK'dan talep edeceğiz” dedi.

DOSYALARI GÖNDERİLDİ, ONAY AŞAMASINDA

Tedavisine Türkiye'de devam edebilmesi için, Nejdet Dokur'un sağlıklı bir şekilde gönderilmesini istediklerini söyleyen avukat Yıldız, “Türkiye'ye gönderilmesi için 175 bin lira para istendi. Sağlık Bakanlığı ile görüştük. Dosyaları Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdik. Şu an onay aşamasında ve gerekli operasyonlar için hazırlık yapılıyor. Hastanın Türkiye'ye sağlıklı bir şekilde gönderilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.