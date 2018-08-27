Van kedisinden sonra Norduz koyunu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, Van kedisinden sonra küçükbaş hayvan ırklarından Norduz koyunu ve keçisi için de bir merkez kuruldu.

Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Van’ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve üstün özellikler gösteren Norduz koyunu ve keçisinin koruma altına alınması, yetiştirilmesi ve ıslahı amacıyla çalışmalar yapacak. Merkez, Norduz koyunu ve keçisinden elde edilen et, süt, lif ve bunlardan elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesini de sağlayacak.

Türkiye’de sadece Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan Norduz koyunu, dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneği ile biliniyor. Uzun bacaklı ve yüksek yapılı, boynu tamamen yapağı ile kaplı, üç parçalı kuyruklu, siyah beyaz ve kül renkli, erkekleri boynuzlu, dişilerin ise yaklaşık yarısı boynuzlu olan bir ırk olarak öne çıkıyor. Norduz keçisi ise süt verimi ile biliniyor. Yaklaşık 50 kilo olan Norduz keçilerinden üretilen sütler ile yöresel Van otlu peyniri yapılıyor. Erkekleri V şeklinde uzun, dik ve gösterişli boynuz yapısına sahip bulunuyor. Dişileri de yüzde 30 oranında ikiz doğum yapıyor.