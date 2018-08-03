VIP zehir kuryelerine film gibi operasyon

İstanbul'da Polisin uyuşturucu imal edilen bir villaya düzenlediği baskında piyasa değeri yaklaşık 46 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. Filmleri aratmayan operasyon anında hap üreten makinelerin çalışıyor olması dikkat çekti. Şebekenin uyuşturucuları elektronik zulalı VİP araçlarla dağıttıkları ortaya çıktı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Zehir tacirleriyle mücadele eden İstanbul Narkotik Polisi (İNP) birimleri,

uyuşturucu imal eden bir şebekeyi belirledi. Yapılan araştırmada şebekenin Büyükçekmece’de bir villada uyuşturucu imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adres fiziki takiple izlemeye alındı. Çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

MAKİNELER ÇALIŞIRKEN BASKIN

Filmleri aratmayan operasyonda polis ekipleri villadaki şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri içeride arama yaparken, zehir tacirlerinin uyuşturucu hap ürettiği makinenin çalışıyor olması dikkat çekti. Ekipler evde geniş çaplı arama yaptı. Farklı odalarda ve merdiven altında dahi uyuşturucu hap ele geçirildi.

ZULALARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İNP birimleri baskın düzenlenen villadaki uyuşturucuların taşınması için kullanılan VIP araca dönüştürülmüş bir minibüs ve farklı bir otomobili de düzenlenen operasyonla durdurdu.

Araçlardaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ön aramalarda herhangi bir şey bulunamadı. Ancak uzman ekiplerin dikkati araçta zulaların bulunduğunu ortaya çıkardı.

Elektronik düzeneklerle oluşturulan zulaların sürücü bölümünden kontrol edildiği anlaşıldı. Zula düğmelerine basan polis, açılan bölümlerde uyuşturucu hap ve kokain ele geçirdi.

46 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU

Uyuşturucu hap imal edilen villada ve 2 araçta toplam değeri 44 milyon lira olan 2 milyon 200 ecstasy hap ve 2 milyon lira değerinde 6 kilo ağırlığında kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.K., İ.G.B.K. ve D.Y. ise Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.