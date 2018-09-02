Yeşil altın hasadı başladı

Başta Gaziantep olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 'Yeşil Altın' olarak bilinen fıstık hasadı başladı. Aşırı sıcak havada ‘Ben Fıstık’ hasadı yapılıyor. Üreticiler tüccar ve stokçulardan şikayetçi.

Fıstık hasadının başlamasıyla üretimin yapıldığı Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş’ta binlerce işçi, gece- gündüz bahçelerdeki fıstığı dalından topluyor. Mahsulde ‘Var yılının yaşandığı kentlerden Gaziantep’te 84 bin 230 ton, bölgede ise toplamda toplam 210 bin ton rekolte bekleniyor. Fıstık bahçelerinde çalışanlar ağaçların alt kısmına branda açarak, dallara sopalarla vurarak fıstığın brandaya dökülmesini sağlıyor. Daha sonda branda üzerindeki fıstıklar dallardan ve yapraklarından ayrıştırılarak, brandalardan kasalara boşaltılıyor.

FISTIK FİYATLAR DEĞERİNİN ALTINDA

Fıstık Üreticisi Mehmet Pamuk, yeşil altında hasat sezonunun başladığını ancak fiyatları tüccar ve stokçuların belirlediğini ifade ederek, ” Fıstık toplama sezonu başladı. Baklavalık olan boz fıstık bundan 25 gün önce toplandı. Son günlerde ise ben fıstık dediğimiz fıstıklar Gaziantep ve bölge illerde toplanmaya başladı. Yaklaşık 10 gün daha toplama işlemi devam edecektir. Daha sonra toplama işlemi biter ve ağaçların bakımı yapılmaya başlar. Fıstık Gaziantep’in gözbebeği, yeşil altınımız. Fıstığın değeri piyasa geneline baktığımız zaman çok ucuz. Fakat şartlar bu dönemde bu şekilde devam edeceğini gösteriyor”

Bahçelerde fıstık toplama işi yapan ve hır yıl bu aylarda fıstık topladıklarını ifade eden Mesut Seyvan, “Her yıl bu zamanlarda fıstık topluyoruz. Şalları ağacın altına açarak, dallara sopayla yumuşak şekilde vurarak topluyoruz. Şala dökülen fıstıkları sepetleyerek hazır hale getiriyoruz” dedi.

Fıstık toplama işi yapan kadın işçilerden Meltem Seyvan İse, “Sabah 7 den akşam 3’e kadar çalışıyoruz. Erkekler ağaçlardaki fıstıkları toparlıyor. Bizlerde yerlere dökülen fıstıkları toparlıyoruz ve içersindeki dalları ayırdıktan sonra kasalara boşaltıyoruz” diye konuştu.