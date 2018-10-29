Yurttan 29 Ekim manzaraları

Cumhuriyetin 95. yıl dönümü Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Antalya'daki fener alayında 600 metrelik bayrak açıldı, yüzbinler hep bir ağızdan Andımız’ı okudu. Bodrum’da “Cumhuriyet Dalışı” gerçekleştiren dalgıçları denizde dev Türk Bayrağı açtı. Kocaeli’nde ise CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları, İzmit Yürüyüş Yolu’ndaki tarihi çınar ağaçlarına Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını asarak anlamlı bir mesaj verdi. Vatandaşlar, Nutuk’a ücretsiz sahip oldu. İşte yurttan 29 Ekim coşkusu...

İSMAİL AKIN / UĞUR ENÇ / KEMAL ATLAN / MUSTAFA SARIİPEK/sozcu.com.tr

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu'yla birlikte düzenlendiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Konyaaltı'ndan fener alayıyla başladı.

YÜZ BİN KİŞİ ANDIMIZ'I OKUDU

Dev boyutlarda Atatürk ve Türk bayraklarının açıldığı fener alayında 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağı da elden eden uzanarak Konyaaltı'nın varyantını sardı. Kutlamalara, Antalya İşadamları Derneği de denizden tekneyle katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlamalarda, Antalyalı rapçi Şanışer, Grup Ayna ve Cem Adrian bir konser verdi.

Meydanda toplanan yüzbinler hep bir ağızdan Andımızı okudu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Çocuklarımızın ‘Türk'üm, doğruyum, çalışkanım' demesinde faşizm bulmaya çalışıyorlar” diyerek andımıza sahip çıkacakları mesajını verdi.

BODRUM'DA DEV BAYRAK

MUĞLA'nın Bodrum İlçesine Ankara'dan gelerek “Cumhuriyet Dalışı” gerçekleştiren 14 kişilik Başkent Dalış ve İlkyardım Merkezi (BADİM) dalgıçları denizde dev Türk Bayrağı açtı.

Öğretmenlerden oluşan Manisa Bisiklet Hayattır Grubu, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 265 kmlik Cumhuriyet Rotasını 9 öğretmen ile birlikte tamamladı.

AĞAÇLAR NUTUK AÇTI!

Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki tarihi çınar ağaçlarına Nutuk kitapları asıldı. Yoldan geçen vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabına hiçbir ücret ödemeden sahip oldu.

CUMHURİYET PARKI AÇILDI, VOLKAN KONAK KONSER VERDİ

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yılında Gökmeydan Mahallesi'nde yapılan 16 bin metre karelik Cumhuriyet Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılışta barış güvercini uçuruldu. Açılış konuşmaların ardından animasyonlu havuz gösterileri, dans gösterileri ve çeşitli etkinlikler ile devam etti.

Açılış törenine CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, CHP Eskişehir İl Başkanı Rabia Akman, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı.

Park açılışı sonrası sevilen sanatçı Volkan Konak konser verdi. Binlerce kişinin izlediği konserde, seyirciler ellerindeki Türk Bayraklarıyla sanatçının şarkılarına eşlik ettiler.