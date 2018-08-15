Sahte dolarlı protesto

Türkiye genelindeki dolar protestoları devam ediyor. Bir tepkide Sağlık-Sen Konya Şubesi’nden geldi.

Konya Sağlık-Sen Şubesi, ABD'nin yaptırımlarına karşı bir basın açıklaması düzenledi. Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal, “kirli savaşı lanetliyoruz” dedi.

Türkiye’nin küresel emperyalizmin ekonomik kuşatmasında olduğunu söyleyen Uysal, Türkiye'nin ekonomisine, üretimine, emek ve alın teriyle elde edilmiş birikimlerine yönelik bu saldırıların; ahlak, hukuk ve demokrasi dışı olduğunu ve “küresel sermayenin baskılarına boyun eğilmeyeceğini” söyledi.

Fedakâr ve vatansever sağlık çalışanları olarak tam bağımsız Türkiye için yüksek ideallerin peşinden koşmaya devam edeceklerini söyleyen Uysal, “Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini bütün varlığımızla destekliyoruz. Sağlıkta yeni Türkiye'nin liderlik potansiyeline yürekten inanıyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından ‘ABD şaşırma boşuna kaşınma' sloganları atılırken ABD Bayrağı, ABD Başkanı Trump'ın posteri ve sahte dolarlar yakıldı.