10 yılı 12 aya sığdırdı

Opel Avrupa Başkanı Michael Lohscheller, Opel/Vauxhall markalarının 2018 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Rekor karlılıkla ilk altı ayda markalarının operasyonel kârlılığının 502 milyon Euro olduğu belirtilen açıklamada, “Opel markamızda son 12 ayda geçtiğimiz 10 yılda yaptığımızdan daha fazla değişiklik yaptık.

Otomotiv birimimiz yüzde 5.0 sürdürülebilir operasyonel karlılığa ulaştı. Grup genelinde operasyonel serbest nakit akışı 3.191 milyar Euro oldu, bunun 1.157 milyar Euro'su Opel/Vauxhall'dan geliyor” denildi.

Lohscheller, “PACE! planımız Opel markamızda son 20 yılda uygulamaya aldığımız gerçekten sonuç veren ilk plan oldu ve en önemlisi otomobil başına gelirlerimiz arttı. Müşterilerimiz daha üst donanım seviyelerini tercih etti. Artık son müşteri tarafında daha da güçlüyüz” dedi. Bir sonraki adımın pazar payını yükseltmek olduğunu belirten Avrupa Başkanı, “Başarı için tarif değişmedi: Çarpıcı otomobiller, iyi bir plan ve disiplinli uygulama. Sadece giderleri azaltmadık, aynı zamanda da araç başı gelirlerimizi artırdık” ifadesini kullandı.