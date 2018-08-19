Almanya’da lider Tanak!

Estonyalı pilot Ott Tanak, Almanya Rallisi'nde son güne 43 saniyelik farkla birinci sırada girdi.

Cumartesi(dün) toplamda 8 etap geçildi. Özellikle öğleden sonra olan 12. etapta en hızlı isim Dani Sordo oldu ama liderlik Ott Tanak’ta idi. Ogier 0.2 saniye ile Sordo’nun arkasında kalırken, Tanak üçüncü oldu. Sordo 38.57 km’lik uzun etapta da lider olurken Tanak 0.2 saniye ile gerisinde kaldı.

Uzun etapta Ogier’in lastiği patladı. 1 dakika 40 saniyelik bir kayıba yol açan lastik sorunu Ogier’i 9. sıraya kadar geriletti.

14. etapta Ogier en hızlı isim olurken, Esapekka Lappi ve Latvala aynı süreyi yaparak ikinciliği paylaştılar. Tanak bu etabı 3.7 saniye geride 6. sırada tamamladı…

Günün son etabını ise Latvala ilk sırada tamamladı. Lappi, Ogier, Suninen ve Tanak ilk beş içinde yer aldılar. Bu sonuçlarla birlikte Tanak, pazar(bugün) gününe 43.7 saniye önde girmiş oldu.