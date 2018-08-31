Bir bilen bir bilmeyen 2. Bölüm : Volkswagen Arteon

Volkswagen markasının premium üreticilere rakip olarak geliştirdiği Arteon, "Bir bilen bir bilmeyen" video serimizin konuğu oldu. Markanın özellikle ülkemizde en çok merak edilen modeli olan Arteon'un tüm detayları bu videoda...

sozcu.com.tr olarak başladığımız otomobil videolarının ikincisinde konuğumuz Volkswagen Arteon oldu. Arteon markanın yeni geliştirdiği 1.5 TSI motora ve 7 ileri DSG şanzımana sahip olan otomobille çok uzun olmasa da yeteri kadar zaman geçirdik. Yakıt tüketiminden konforuna, tasarımından motor ve şanzımanına kadar Arteon’un herkesin merak ettiği sorularına cevap bulmaya çalıştık.

R-Line donanımlı olan otomobille sizler için hazırladığımız videoyu umarız beğenirsiniz. Video içerisinde bahsettiğimiz anahtar teslim fiyatı, çekim yaptığımız günün fiyatı ancak bugün bu otomobil 303 bin 800 tl etiket fiyatına sahip. İyi seyirler…