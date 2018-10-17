BMW lüks SUV yarışına X7 ile giriyor!

Kasım ayının sonunda düzenlenecek olan Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak otomobil, tüm detaylarıyla karşınızda. BMW'nin Mercedes-Benz GLS ve Range Rover modelleriyle yarışacak olan otomobilinin satışa çıkacağı tarih ise 2019 yılının Mart ayı olarak planlanıyor!

Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttığı 3 Serisi, Bubble Beach’te ortaya çıkan Z4, yıllar sonra geri dönen 8 Serisi, şimdi de markanın en büyük ve en lüks modeli olan olan X7. BMW’nin son iki yıl içerisindeki değişimini bu modellerle özetleyebiliriz.

X7’ye gelecek olursak, Baveyeralı markanın öncelikle karşımıza konsept olarak çıkarttığı bu model, kanlı ve canlı olarak model gamındaki yerini aldı. Markanın Amerika’da San Fransisco eyaletinde yer alan Spartanburg fabrikasında üretilecek olan otomobilin detayları dikkat çekiyor. 5.15 mt uzunluğa, 2 mt genişliği, 1.8 mt yüksekliği olan otomobilin aks mesafesi de 3.1 mt olarak tasarlanmış.

BMW’nin kararktesitik özelliği olan böbrekler bu modelle birlikte en büyük boyutuna ulaşmış durumda. BMW’nin özel olarak geliştirdiği lazer farlara sahip olan X7, led farlı modellere göre uzun farlar çalıştığında 600 metrelik bir aydınlatma sağlamış oluyor.

X7’ye yan profilden göz gezdirdiğinizde otomobilin basamak kısmında yer alan krom çıta dikkat çekiyor, bu detay ön çamurluklara kadar da uzanıyor. Aracın profilden duruşuna bir detay daha vermemiz gerekirse tam olarak bir SUV formunda sıkı bir görüntüye sahip diyebiliriz.

Arka kısımına geçtiğinizde ise yere paralel olan stoplar ve stoplar arasındaki krom çıta otomobilin farklılığını vurguluyor. Çift egzoz çıkışlarına sahip olan arka tamponda tam olarak X7’nin yeni ve farklı duruşunu desteklemiş.

Bu yeni modelin içine geçtiğinizde ise 7 ve 8 Serisi’nden izlerle karşılaşıyorsunuz. Özellikle direksiyon 7 Serisi’nde de kullanılanla aynı. Vİtes kolu, gösterge paneli ve multimedya ekranı ise 8 Serisi’yle benzer tasarıma sahip.

Klima kontrol ünitesi hava kanallarının altında kalırken, kanalların yanında olan dijital ekransa oldukça dikkat çekiyor. Otomobilin multimedya ekranının boyutu ise 12.3 inç…

Aracın uzun aks mesafesi sizin de tahmin ettiğiniz gibi 3. sıra koltuğu akla getiriyor. X7 bagajda gizli olan iki koltuğa daha sahip. Otomobil bu boyutlarıyla birlikte 3. sıra koltuklar kullanımdayken 326 litre bagaj hacmi sunuyor, maksimum olarak ise 2120 litrelik bir bagaj hacmi kullanımınıza sunulabiliyor.

İlk defa X7 modeliyle karşımıza çıkan Sky Lounge donanımı, X7’nin cam tavanında led aydınlatma sunuyor. Bu aydınlatma düşündüğünüz gibi basit değil! 15 binden fazla grafik deseniyle aydınlatılan bu tavan gök yüzünde sürekli yıldız varmışcasına bir ambiyansı iç mekana yansıtabiliyor!

X7 ilk etapta, xDrive40i, xDrive30d, M50d motor seçenekleriyle Avrupa’da satın alınabilecek. Otomobil 2019 yılının Mart ayında satışına başlanacağı düşünülüyor!