Ciro rekoru kırdı!

Tofaş altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Tüm zamanların en iyi ilk yarıyıl cirosuna ulaştı.

Türkiye'nin 4'üncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 50'nci yılını kutladığı 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde, bugüne kadarki en yüksek altı aylık finansal sonuçlarına ulaştı.

Tofaş, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 10'luk artışla 9,5 milyar Türk Lirası ciro elde etti. Ürettiği 175 bin adet araçla Türkiye otomotiv sanayisindeki toplam üretimin yüzde 21'ini gerçekleştiren Tofaş, bu araçların 140 bin adedini ihraç ederek otomotiv ihracatının da yüzde 20'sini gerçekleştirdi.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, “Başarılı performansımızı devam ettiriyoruz. 9,5 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ilk yarıyıl ciro değerine ulaştık. Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü firmalarından birisi olarak ülkemize yatırım yapmaya, sanayimizi ileriye taşımaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Başarımızın sürdürülebilirliği için Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.