Denizlerin Ferrarisi Türkiye’de!

İş adamı Antony Marden'in görenlerin dönüp tekrar baktığı radikal tasarımlı yatı Bodrum'da... Bu yat donatıldığı üst düzey teknolojisi, diğer yatlardan farklı olan tasarımı ve "Denizlerin Ferrarisi" benzetilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu efsanevi yatın adı ise Adastra. Antony Marden ve eşi, Bodrum Kalesi’nin 1 mil açığına demirleyen yattan, korumaları ve arkadaşlarıyla zodyak bota binerek ayrıldı. Uzaktan iPAD ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu.

42.5 metrelik uzunluğa sahip olan yat, 2012 yılının Nisan ayında Çin’de suya indirildi. İnovatif tasarımı ve dikkat çekiçi detaylarıyla bu yat görenlerin ilgisini her coğrafyada çekti. 2013 yılında Dünya’nın Süper Yat Ödülünü kazanan Adastra, Show Boats Tasarım ödülünü de kazandı.

(DHA)